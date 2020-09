Royal Caribbean International riorganizza la sua presenza sul mercato italiano. A seguito della ristrutturazione delle operazioni internazionali annunciata alla fine dello scorso anno, il gruppo renderà disponibile sul mercato il suo prodotto attraverso un agente rappresentante preferenziale, Executive Cruises, insieme ad altri sette agenti di viaggi online selezionati in Italia.

Ristretta cerchia di partner

Il mercato italiano è al centro di questo piano che ha l’obiettivo di costruire relazioni più solide con una ristretta cerchia di partner con i quali lavorare in stretta collaborazione.

Il team di vendita di Royal Caribbean International sarà in grado di canalizzare le attività di vendita e marketing attraverso otto partner, consentendo loro di far crescere significativamente il business in Italia negli anni a venire.



La nuova struttura commerciale

La nuova struttura commerciale in Italia fa seguito all'introduzione di un nuovo senior sales team Emea che dall'inizio del 2020 presidia anche il mercato italiano. Gianni Rotondo, nome già noto sul nostro mercato, associate vice president e responsabile per i mercati Emea, sta supervisionando il mercato italiano nell'ambito del suo nuovo mandato.

A riportare a Rotondo sarà Cristina Fontana, key account manager per l'Italia, che lavorerà a stretto contatto con questi principali partner commerciali per aiutarli a raggiungere la crescita auspicata.

Royal Caribbean International ha inoltre nominato Ben Bouldin nuovo vicepresidente Emea e a lui riporta Gianni Rotondo.



Le regole dal 1 ottobre

Dal 1 ottobre 2020, con l’attivazione della nuova struttura di vendita, tutti gli accordi con le agenzie italiane che non fanno parte dell'elenco degli agenti preferenziali di Royal Caribbean International, avranno termine. Le prenotazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2020 continueranno a essere servite, modificate ed elaborate tramite il contact center e saranno comunque gestite dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione fino alla data di partenza degli ospiti.



Ben Bouldin, vice president of Europe, Middle East and Africa at Royal Caribbean International, ha dichiarato: “Il mercato italiano offre un ampio potenziale di crescita. Sappiamo che c'è una forte richiesta da parte della clientela italiana non solo per le crociere nel Mediterraneo partendo dai porti locali, ma anche per crociere nel Nord Europa e nei Caraibi. Sono molto fiducioso che Executive Cruises ci aiuterà a cambiare radicalmente le nostre prestazioni sul mercato e certo che i consumatori italiani che prenotano una crociera Royal Caribbean siano affidati a professionisti esperti”.



I nuovi partner

Il partner preferenziale in Italia sarà Executive Cruises, principale punto di riferimento per tutte le agenzie di vendita al dettaglio che vorranno proporre i prodotti Royal Caribbean International. Le agenzie italiane potranno contattare direttamente Executive Cruises che potrà offrire loro una gamma completa di servizi per aiutarli a vendere vacanze Royal Caribbean International.

Le altre sette agenzie Partner di Royal Caribbean International in Italia sono Cruiseline, Pigi Shipping & Consulting, Travelfactory/Logitravel, Taoticket, Planet Cruise, VB World Tour, Cruisetopic.