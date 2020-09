San Marino Viaggi e Vacanze sostiene il lavoro delle agenzie

San Marino Viaggi e Vacanze rilancia facendo leva sulla variabile prezzo. Con uno slogan aggressivo, “Hai una quotazione migliore rispetto alla nostra? Ti garantiamo una tariffa più bassa di 1 euro a persona a notte per la stessa struttura e date” il t.o. spinge sulle prenotazioni per i prossimi mesi.

Il direttore generale Alberto Gandino afferma che si tratta di “Un nuovo modo per affermare la leadership nel segmento gruppi dell’azienda sul mercato italiano”.

Il tour operator garantisce inoltre over mensili pagabili entro il 10 del mese successivo per tutte le agenzie di viaggi che prenotano un gruppo o mini gruppo per partenze entro il 31 dicembre. Rimangono attive anche le precedenti condizioni della formula Flexi-Go con tariffe gruppi a partire da 8 persone e una gratuità ogni 15 persone.