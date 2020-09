Seabourn annuncia nuove cancellazioni

Seabourn allunga l’elenco delle cancellazioni. La compagnia di crociere ha annullato nuovi viaggi fino a maggio dell’anno prossimo.

Nel dettaglio, come si legge su Travel Mole, sono stati sospesi fino al 3 gennaio 2021 gli itinerari di Seabourn Ovation; fino al 6 gennaio 2021 quelli di Seabourn Encore e fino al 10 maggio 2021 quelli di Seabourn Quest.



Posticipato l'arrivo di Venture

Rinviato, inoltre, l’arrivo della nuova nave per le spedizioni extra-lusso Seabourne Venture. A causa della chiusura temporanea dei cantieri Mariotti, l’ammiraglia sarà consegnata il peossimo primo dicembre. Il debutto sui mari è previsto invece per dicembre 2021. La nave opererà i viaggi ‘Norwegian Winter’, alla scoperta dell’aurora boreale.