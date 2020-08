Ávoris e Halcón, fusione in arrivo? Le aziende si riavvicinano

Ávoris e Halcón si riavvicinano. Dopo diversi tentativi falliti, le due aziende sembrano sul punto di trovare un punto di incontro per dare il via alla fusione. L’emergenza Covid-19 ha colpito duramente i conti di entrambe le società e la fusione potrebbe essere la soluzione più adeguata per evitare il peggio.

Secondo quanto rivela la testata spagnola preferente.com, Simón Pedro Barceló avrebbe ripreso contatti con Jose Hidalgo e quest’ultimo sarebbe finalmente pronto a trovare un accordo.



Le circostanze determinate dalla pandemia starebbero quindi incrociando i destini di Avoris e della divisione di Globalia una volta per tutte, ma non è ancora detta l'ultima parola.