Il peso delle ripresa: il Wttc lancia un tool per analizzare le prenotazioni

Si chiama Travel Demand Recovery Dashboard ed è il nuovo tool sviluppato dal Wttc per monitorare in tempo reale i dati sul recupero della domanda di viaggi attraverso le ricerche online dei viaggiatori su opzioni di voli e hotel.

Lo sportello è stato realizzato con McKinsey & Company e permette agli operatori di analizzare i dati sulle intenzioni di viaggio a livello globale e regionale in 33 destinazioni nel mondo, con un aggiornamento quindicinale.



“Tutti i nostri membri della filiera turistica potranno così aggiornarsi sui trend di viaggio e sulla graduale riapertura di mete turistiche, sulla base delle intenzioni di viaggio dei turisti. Il tool sarà anche un utile indicatore per valutare gli impatti delle politiche adottate dai vari governi nel settore turistico” spiega il presidente del Wttc, Gloria Guevara.



Il Covid Travel Demand Recovery Dashboard del Wttc si basa sulle ricerche registrate da Google Trends attraverso il quale sono stati segmentati macro gruppi di dati relativi a parole-chiave legate ad altrettanti segmenti di tipologie di viaggio come avventura, cultura, città, famiglia, sole, mare, spiagge.



Inoltre, questi dati vengono incrociati con quelli sull’andamento dei movimenti dei viaggiatori e delle prenotazioni effettuate periodicamente, grazie alle informazioni sui voli raccolte dal partner del Wttc, la società ForwardsKey e sull’occupazione delle camere d’albergo tramite il Google Mobility System.