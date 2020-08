In bus da Dheli a Londra, l’incredibile avventura in 70 giorni

Un’avventura lunga 70 giorni per un viaggio in bus da Nuova Dheli a Londra. È l’idea di Adventures Overland, operatore indiano che lancerà nella primavera del 2021 un viaggio definito ‘indimenticabile’, sulla scia degli Hippie Trail buses che attraversavano il mondo negli anni 50 e 60.

Il viaggio in 70 giorni attraverserà 18 paesi, permettendo di visitare le pagode del Myanmar, la Grande Muraglia cinese, Mosca, Praga e le città europee. Il tutto a bordo di un bus di lusso per un gruppo di massimo 20 persone alla volta.



Una volta arrivati a Londra, i passeggeri potranno tornare nelle loro destinazioni di partenza in aereo o con altri mezzi, e il bus caricherà nuovi passeggeri per altri 70 giorni di viaggio di ritorno.



Il tour si divide in 4 parti, e si può scegliere di effettuare un solo segmento, o due o tre, e di partire dalle differenti destinazioni toccate dal bus.



A differenza degli Hippie Trail buses il viaggio di Adventures Overland non è propriamente economico: l’intero tour richiede 20mila dollari.