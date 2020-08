Seabourn, dal 2022 ritornano le crociere con scalo in Egitto

Seabourn ha pubblicato una brochure online di 15 pagine sulle destinazioni programmate, che evidenzia gli itinerari in tutto il mondo dall'autunno 2021 alla primavera 2022. Come riportato da TTG Media, il programma descrive in dettaglio 56 crociere con quasi 100 partenze di durata da sette a 36 giorni e include il primo ritorno del marchio in Egitto dal 2014.

Nella primavera del 2022, Seabourn Ovation effettuerà una sosta notturna a Safaga, il porto del Mar Rosso utilizzato per accedere a Luxor, oltre a una sosta a Sharm El Sheikh durante un viaggio di 18 giorni da Dubai ad Atene. Il programma prevede anche itinerari dettagliati per le altre quattro navi di Seabourn.



"Anche se stiamo vivendo tempi incerti, questo è il momento migliore per guardare al futuro e prenotare una crociera Seabourn ", ha detto Josh Leibowitz, presidente della compagnia.

La brochure fornisce anche dettagli sulla promozione Early bonus savings di Seabourn, che offre uno sconto aggiuntivo del 10% sulla tariffa base della crociera qualora gli ospiti prenotino viaggi selezionati nell'autunno 2021 o inverno/primavera 2022 e paghino per intero entro il 30 settembre 2020.