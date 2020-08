Princess Cruises sospende la World Cruise 2021 e la Circle South America 2021

Princess Cruises ha sospeso la World Cruise 2021 a bordo di Island Princess in partenza dal Nord America e la crociera Circle South America 2021 in partenza dall'Australia su Pacific Princess.

Come segnalato da Travelmole, anche le crociere di posizionamento associate sono state annullate. "Siamo spiacenti di dover procedere alla cancellazione di queste tipologie di crociera che rappresentano un’esperienza unica per i nostri clienti ", ha affermato il presidente Jan Swartz. Gli ospiti prenotati per viaggi annullati riceveranno un Future Cruise Credit rimborsabile, equivalente al 100% della tariffa della crociera pagata più un bonus aggiuntivo non rimborsabile pari al 25% della tariffa della crociera pagata.

Per ricevere le Fcc, non è richiesta alcuna azione da parte dell'ospite o del suo agente di viaggi. In alternativa, i clienti possono richiedere un rimborso in contanti utilizzando un modulo online entro il 30 settembre.

Princess ha inoltre dichiarato di voler mantenere le commissioni degli agenti di viaggi sulle prenotazioni di crociere cancellate che sono state pagate per intero, "in riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono al nostro fianco".