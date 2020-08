Cunard posticipa la ripresa al marzo 2021 e rivede gli itinerari

Cunard ha esteso la sua pausa operativa da novembre 2020 fino al 25 marzo 2021 per la Queen Elizabeth; fino al 18 aprile 2021 per la Queen Mary 2 (nella foto) e fino al 16 maggio 2021 per la Queen Victoria.

Il presidente di Cunard Simon Palethorpe ha spiegato: “Siamo spiacenti per tutti quegli ospiti che avrebbero dovuto salpare su una delle crociere annullate. Dopo un'attenta analisi e una revisione delle ultime indicazioni, non riteniamo sia sensato ricominciare a navigare con il nostro programma attuale, quindi abbiamo rivisto gli itinerari futuri. Queen Elizabeth è tornata nel Regno Unito e a causa della continua incertezza sulla riapertura di molti porti e paesi, purtroppo non è possibile continuare con gli itinerari pianificati per il 2021. Pertanto, oltre allo stop delle operazioni, tutte le crociere della nave che partiranno tra il 26 marzo 2021 e il 13 dicembre 2021 in Australia, Giappone e Alaska, saranno cancellate. Questi viaggi saranno sostituiti da un programma di vacanze in Europa di durata più breve, che vanno da tre a 14 notti, con partenza da Southampton”.



Tali programmi inizieranno alla fine di marzo 2021, con una serie di viaggi panoramici lungo la costa della Cornovaglia, la costa occidentale dell'Irlanda e le isole scozzesi. Ci saranno anche brevi soggiorni ad Amsterdam che includeranno un pernottamento in città, nonché viaggi verso destinazioni dell'Europa settentrionale e meridionale tra cui la Norvegia e la costa iberica, con molti di questi itinerari comprensivi di overnight in città.

"Il nuovo programma di queen Elizabeth sarà completato con una serie di viaggi di sette e 14 notti nel Mediterraneo, in partenza da Barcellona".



Tutti i nuovi itinerari a bordo della Queen Elizabeth saranno disponibili per la prenotazione dal 29 settembre 2020. "Inoltre, per venire incontro ai disagi dei passeggeri che avevano prenotato il World Voyage della Queen Mary 2 quest'anno e a causa dell'annullamento del World Voyage nel 2021, vogliamo ricordare che la Queen Mary 2 salperà per un classico World Voyage nel 2022. Sostituirà quindi le partenze programmate dal 3 gennaio 2022 al 3 aprile 2022, incluso il viaggio in Sud America".



La nuova avventura di 118 notti partirà da New York il 3 gennaio 2022 e includerà scali in Grecia, Dubai, Sri Lanka, Singapore, Vietnam, Hong Kong, Australia e Bali prima di tornare a Southampton via Abu Dhabi, Oman, Italia e Portogallo. La nave attraverserà il canale di Suez sia durante il viaggio di andata sia al ritorno. Sarà prenotabile sia come viaggio intorno al mondo sia per alcune tratte dall'8 settembre 2020.



"Data l'attuale incertezza, la complessità del nostro viaggio intorno al mondo programmato con il consueto mix internazionale di ospiti che visitano molti paesi e continenti, si è rivelata un fattore chiave nella decisione di proporla dal 2022".