di Isabella Cattoni

“Con la nostra campagna di marketing rivolta al trade non c’è la minima intenzione di sottrare mercato agli altri operatori del settore”.

La replica di Msc Crociere arriva immediata per bocca del managing director Italia Leonardo Massa (nella foto), che aggiunge: “Lungi da noi voler sviare o modificare il rapporto legato al voucher fra cliente e tour operator, nel quale peraltro anche volendo non potremmo intervenire. Quando facciamo leva sulla volontà dei clienti di partire in crociere già durante l’estate 2020, ci riferiamo a un’opportunità che al momento solo Msc è in grado di soddisfare. E il 5%+5% di sconto sulla crociera prenotata e fino a 100 euro di credito a bordo per persona sono vantaggi garantiti alla totalità dei clienti che prenoteranno una crociera estiva con Msc, indipendentemente dal possesso di voucher con altri operatori”.



Si tratta probabilmente di un “fraintendimento della nostra iniziativa di marketing, che invece è stata correttamente e positivamente recepita dalle agenzie di viaggi, consentendoci di totalizzare 2mila ospiti già nella prima partenza di Msc Grandiosa avvenuta il 16 agosto scorso”.