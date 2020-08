Msc, Leonardo Massa: “Positivo riscontro per la prima crociera a bordo di Grandiosa”

Anche il comparto delle crociere ricomincia a muoversi e Msc ha festeggiato ieri l’arrivo della prima crociera post lockdown.

Leonardo Massa, managing director Italia della compagnia, ha sottolineato la riuscita della crociera di sette notti effettuata da Msc Grandiosa, partita da Genova la domenica precedente.



“Si è conclusa con successo la prima crociera di Msc Grandiosa – ha detto Massa -, la prima nave a ripartire dopo il lockdown. Abbiamo registrato un notevole livello di soddisfazione da parte dei nostri ospiti, che hanno mostrato di apprezzare le tradizionali attività di bordo e, in particolare, le misure previste dal rigoroso protocollo di salute e sicurezza adottato dalla compagnia. L’osservanza scrupolosa delle misure previste dal protocollo ha permesso ai crocieristi, consapevoli di trovarsi in un luogo sicuro e protetto, di trascorrere una settimana di vacanza in pieno relax e divertimento. Guardiamo quindi con entusiasmo alle prossime partenze, a cominciare da quella salpata dal porto di Genova. Grazie a Msc Grandiosa, i nostri ospiti continueranno a viaggiare in sicurezza sia in questa parte finale dell’estate, sia nel corso dell’intera stagione invernale partendo dai principali porti italiani”.



La nave è già ripartita da Genova dopo averi imbarcato i nuovi passeggeri sempre secondo il protocollo di salute e sicurezza messo a punto, che prevede anche il test antigene per tutti i passeggeri prima dell’imbarco.