Varo tecnico per Seashore, la nuova ammiraglia di Msc Crociere

Si avvicina il momento del debutto di Msc Seashore, la nave più grande mai costruita in Italia. Si è tenuto ieri a Monfalcone il varo tecnico dell’unità, che ha richiesto un investimento di circa 1 miliardo di euro.

La nave è gemella maggiore di Seaview e di Seaside, tutte costruite a Monfalcone, dove sarà realizzata anche la quarta nave della classe. Nel complesso, gli investimenti di Msc per le quattro unità ammontano a 3,5 miliardi.



“Msc Seahore entrerà in servizio la prossima estate - si legge nella nota - e verrà impiegata nei principali porti italiani, dove movimenterà in ogni scalo circa 6mila passeggeri”