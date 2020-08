Msc Crociere: imbarco rifiutato a una famiglia che aveva violato le regole anti-contagio in un’escursione a Napoli

Un nucleo famigliare è uscito dalla “bolla sociale” predisposta da Msc Crociere per garantire la sicurezza di equipaggio e clienti, allontanandosi dal gruppo durante un’escursione a Napoli. Così la compagnia ha vietato l’imbarco.

Una scelta sicuramente drastica ma indispensabile per garantire il livello di sicurezza necessario per lo svolgimento della restante parte della crociera. La notizia è stata diramata dalla stessa compagnia e ripresa anche da travelmole.com.



Le escursioni a terra prevedono un protocollo rigoroso per contrastare i contagi, che riguarda igienizzazone e distanziamento sociale. Allontanandosi dalla comitiva organizzata, la famiglia ha di fatto ‘rotto’ il cordone di sicurezza. Per questo motivo la compagnia ha dovuto negare l’imbarco.