La data è fissata per il prossimo 26 novembre quando ad avviare le operazioni sarà Tui Isla, una nave adults-only che sarà poi impegnata anche per itinerari per Natale e Capodanno. Poi da aprile del prossimo anno arriveranno le due gemelle Maya e Skyla.

Il colosso del tour operating si prepara a riaprire il mercato delle crociere fluviali, aprendo una nuova frontiera nel proprio range di offerta in una fase in cui la diversificazione può rappresentare un’arma in più per affrontare la ripresa.



Le navi avranno sette tipologie di cabine, tre delle quali per single, oltre a due ristoranti e diversi bar. Tra le opzioni fino a 150 tipologie di escursioni, per le quali i clienti riceveranno un bonus alla prenotazione da utilizzare poi durante la vacanza.



Per quanto riguarda gli itinerari proposti, riporta TTG Media, questi saranno 32 in totale tra Reno, Danubio, Mosella, Meno oltre ai canali in Belgio e Olanda.