"Siamo felici di poter riprendere presto le nostre crociere e vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli, il Ministro Speranza e tutte le Autorità per la loro costante disponibilità e il loro sostegno”. Michael Thamm, Group Ceo Costa Group e Carnival Asia esprime con queste parole tutta la sua soddisfazione per il via libera, da parte del Governo, alla ripartenza delle crociere.

Ripresa sì, ma in modo responsabile

Anche Costa, dunque, si prepara alla graduale ripresa, in attesa della pubblicazione dei protocolli sanitari. “La ripresa delle nostre operazioni - precisa il manager -, in questa fase, è anche una grande responsabilità nei confronti dei nostri ospiti, dei membri del nostro equipaggio e degli abitanti delle comunità che visitiamo con le nostre navi. Nei prossimi giorni - continua Thamm - lavoreremo a stretto contatto con le autorità nazionali, locali, i porti e i terminal, il Rina, e internamente, per la piena attuazione dei protocolli emessi dal Governo italiano in modo da poter garantire, tutti insieme, un riavvio regolare, organizzato e sicuro delle nostre crociere, sia a bordo sia a terra”.



Il programma completo degli itinerari, conclude Thamm, sarà annunciato a breve: “La graduale ripresa delle nostre attività darà sollievo al tessuto economico e turistico locale e ai nostri 5.000 fornitori e partner commerciali e agli oltre 7.500 agenti di viaggi che, in Italia, hanno sofferto a causa della lunga pausa che abbiamo vissuto".