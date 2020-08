Crociere, a Ferragosto il via libera del Governo

Arriverà a Ferragosto il via libera alle crociere, come stabilito dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli e da quello della Salute Roberto Speranza. Si potrà, dunque, tornare a viaggiare in mare, anche se con alcune limitazioni imposte dal perdurare della pandemia di Covid-19.

Innanzitutto, come spiega il Corriere della Sera, non potranno esserci assembramenti nelle sale comuni, mentre le regole dei bar dei ristoranti e delle sale da gioco saranno uguali a quelle dei locali che si trovano a terra. Ci saranno anche limitazioni alle escursioni, mentre in alcuni casi potrebbe essere richiesta la misurazione della temperatura corporea.