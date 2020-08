In un momento in cui – per forza di cose – l’attività è meno frenetica e ci sono degli spazi per realizzare iniziative magari pensate da parecchio ma mai concretizzate per mancanza di tempo, Aliviaggi, operatore storicamente concentrato sull’Oriente, torna a far parlare di sè.

L'invio della newsletter ha offerto lo spunto per fare focus sul lungo raggio con il titolare Andrea Goffi, che innanzitutto segnala la principale novità in pista dal prossimo inverno, Seychelles e Mauritius.

Lungo raggio in stand-by

“La situazione per i tour operator è sicuramente difficile, specie per chi, come noi, programma il lungo raggio. Speriamo in qualche segnale di recupero da Natale, anche se la vera ripresa non si manifesterà prima del 2021”. Aliviaggi prosegue comunque nelle sue attività e dalla sede di Milano presenta la nuova programmazione dedicata a Mauritius e Seychelles, che sarà disponibile già per il prossimo inverno. “Per noi il target viaggi di nozze resta una componente molto importante del fatturato totale. Per questa ragione abbiamo deciso di ampliare la programmazione, che già copre Pacifico, Asia ed Emirati, aggiungendo un importante tassello per la vacanza mare. In verità, con Seychelles e Mauritius avevamo da tempo contatti e abbiamo solo formalizzato quanto già messo a punto”.



Situazione volatile

“La situazione sul lungo raggio è in costante cambiamento e, dopo una fase iniziale in cui ero più ottimista, preferisco ora attenermi ai fatti e verificare via via l’evoluzione della domanda. Ci stiamo comunque concentrando sul 2021 e abbiamo già caricato buona parte della programmazione, con particolare riferimento a Thailandia, Myanmar, Vietnam, Cambogia, Giappone. Il tutto studiando soluzioni particolari e appoggiandoci a strutture di charme meno conosciute”.



Isabella Cattoni