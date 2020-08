Crociere fluviali in ripresa, la previsione di AmaWaterways

Le crociere fluviali nel Vecchio Continente sono ripartite. Lo ha assicurato il co-fondatore e presidente di AmaWaterways Rudi Schreiner, in occasione di una conferenza online. "Nei fiumi d'Europa stanno navigando 58 navi. I fiumi più affollati sono il Reno e il Danubio, ma un buon numero di navi sono state posizionate anche sul Rodano in Francia e lungo il Douro in Portogallo".

A favorire la riattivazione del comparto, la preferenza dei viaggiatori per le crociere limitate a un unico Paese e la vicinanza costante alla costa. "I viaggiatori scelgono ora mete meno affollate ed esperienze in mezzo alla natura. Ecco perché - ha spiegato la co-fondatrice e vicepresidente Kristin Karst - stiamo registrando forti crescite per il 2021 su destinazioni meno note come Bulgaria e Romania".



Dal 5 luglio scorso la compagnia è ripartita con le crociere sul Reno a bordo di AmaKristina. "Abbiamo aperto le vendite a giugno e la nave - ha evidenziato Karst - è prenotata fino alla fine di ottobre".



Amina D'Addario