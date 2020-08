di Silvana Piana

Il ceo di easyJet Holidays ha invitato il governo del Regno Unito a rivedere il suo approccio alle regole di quarantena e a lavorare più a stretto contatto con l’industria turistica per evitare che si creino confusione e instabilità a fronte di cambiamenti dell’ultimo minuto, come avvenuto nei giorni scorsi.

“Purtroppo la recente reimposizione non strutturata della quarantena per chi arriva dalla Spagna ha generato ulteriori incertezze tra i consumatori - ha affermato Garry Wilson -. Incoraggiamo il governo a collaborare con il settore per fornire un approccio più mirato e strutturato e per trovare una strada che possa aiutare i clienti a pianificare la prossima vacanza con fiducia”.



easyJet Holidays è stato uno tra i primi grandi operatori a rimpatriare i propri turisti quando è scattato l’avviso del Foreign Office, impegnandosi anche a restituire i soldi in tempi rapidi.