Boscolo Tours e Alitalia insieme per promuovere la vacanza italiana

Boscolo Tours e Alitalia partner per promuovere le vacanze in Italia. L’accordo tra il t.o. e il vettore prevede nuovi itinerari individuali di 4 giorni in località di mare, montagna, laghi o città, attraverso le proposte di due specifici pacchetti: Outdoor Escape e City Experience.

Il primo include auto a noleggio nella meta di arrivo, tre pernottamenti in hotel, cestino da picnic con specialità locali, assicurazione medico/bagaglio e accumulo punti MilleMiglia. La formula City Experience comprende, oltre al volo Az e i pernottamenti, un city pass e una degustazione di prodotti tipici locali.



“Quest’anno le preferenze degli italiani per le vacanze saranno entro i confini nazionali - commenta Giorgio Boscolo (nella foto), presidente e ceo di Boscolo Tours -. Sarà un momento di scoperte e di riscoperte, con il vantaggio di mete a portata di mano”. S.P.