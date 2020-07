Scontro fra ministri, in carica e ex, quello che si è tenuto in Senato ieri, grazie a un’interrogazione presentata come primo firmatario da Gian Marco Centinaio, già titolare del dicastero del Turismo.

L’interrogazione chiedeva lumi sulle iniziative intraprese dal Governo per il mondo del turismo, devastato dalla crisi portata dalla pandemia di coronavirus.



A rispondere a Centinaio l’attuale ministro Dario Franceschini, che, dopo aver elencato quando fatto in questi mesi e aver ammesso che le azioni non sono state sufficienti “perché siamo di fronte a una crisi di livello mondiale e particolarmente lunga”, ha anticipato senza troppi dettagli le prossime iniziative.



Le azioni in arrivo

“Non mi piace fare annunci senza prima aver condiviso i passaggi in Consiglio dei Ministri – ha detto il titolare del Turismo – ma posso anticipare che per il comparto prevediamo l’estensione della cassa integrazione in deroga e del bonus di 600 euro come indennità straordinaria per autonomi e stagionali”.



Franceschini ha inoltre aggiunto che proseguirà il sostegno alle imprese, con lo sconto dell’Imu e le agevolazioni per gli affitti.



“Un’attenzione particolare sarà riservata inoltre ai tour operator e alle agenzie di viaggi, che stanno soffrendo più di altre il prolungarsi della crisi, mentre un’azione specifica sarà dedicata alle città d’arte”.



Centinaio ha replicato: “Non siamo noi, ministro; è il mondo del turismo a bocciare i suoi provvedimenti”.