Futura Vacanze, operativo il nuovo club in Calabria

È stato presentato alle agenzie di viaggi il nuovo club entrato nella programmazione di Futura Vacanze in questi giorni. La new entry è il Borgo di Fiuzzi in Calabria, a Praia di Mare, il quarto del tour operator nella regione.

Il Futura Club Borgo di Fiuzzi si affaccia sulla lunga spiaggia di Praia con vista sull’Isola di Dino e dispone di 345 camere, una grande piscina per adulti e una adiacente per i bambini; un grande lido privato; un’area ristorativa con sala interna climatizzata e terrazze esterne.



“Se solo due mesi fa ci avessero detto che avremmo aperto un nuovo Futura Club in questa stagione non ci avrei mai creduto – commenta il direttore vendite Belinda Coccia -. È andata, invece, proprio così e ne siamo davvero orgogliosi. Abbiamo siglato questo importantissimo accordo e siamo riusciti con tutta la nostra energica macchina organizzativa a fare tutto in pochissimi giorni, incluso questo evento”.