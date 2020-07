Via libera alle navi da crociera, alle fiere, alle sagre e agli eventi pubblici. L’apertura per la ripartenza dovrebbe arrivare domani, con un nuovo Dpcm sul quale il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Francesco Boccia stanno lavorando in queste ore insieme al premier Giuseppe Conte e ai presidenti delle Regioni.

A meno di sorprese, il decreto del presidente del consiglio di domani dovrebbe consentire la ripartenza di una serie di eventi, ma soprattutto del traffico crocieristico, in linea con quanto sta avvenendo in altri Paesi, come la Grecia.



Gli spostamenti a bordo di traghetti e aliscafi, si legge su Corriere.it, hanno dimostrato che il rispetto rigoroso delle misure può limitare il rischio di contagio e dunque dalla prossima settimana potranno essere organizzate anche le crociere. A bordo si dovrà indossare la mascherina nei luoghi chiusi seguendo esattamente quanto accade sulla terraferma. Uno degli aspetti da stabilire riguarda la possibilità di scendere per le escursioni ed è proprio questo uno dei capitoli che si sta affrontando, anche se le compagnie garantiscono di poter organizzare i servizi in maniera adeguata, proprio come sta avvenendo in tutti i luoghi di vacanza.



Mascherina al chiuso

Resta l’obbligo della mascherina in tutti i locali al chiuso. All’aperto si dovrà indossare soltanto se non si può garantire lo spazio necessario ad evitare l’eventuale trasmissione del virus. Il provvedimento raccomanderà anche tutte quelle misure di igiene che si sono rivelate sin qui fondamentali per tenere sotto controllo il propagarsi della pandemia. Negli uffici pubblici, nei negozi, e nei centri commerciali la mascherina va indossata ed è imposta anche al ristorante quando ci si alza dal tavolo, quando si entra nelle palestre prima di cominciare l’allenamento, dal parrucchiere o nei centri estetici, negli ambulatori pubblici o privati, nelle strutture sanitarie.



Rimane obbligatoria nei musei, cinema, teatri. E ancora su treni, autobus, metropolitane. Gli addetti alle vendite nei negozi, i ristoratori e i camerieri non potranno toglierla, e in caso di ricevimenti sarà obbligatoria per chi gestisce il catering mentre gli ospiti potranno toglierla, ma solo se staranno a distanza di sicurezza dagli altri.



Eventi e fiere

Sono in arrivo anche nuove linee guida per organizzare eventi e fiere con migliaia di partecipanti stilate dagli esperti del comitato tecnico scientifico secondo le indicazioni dell’Oms.