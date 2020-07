Tui e Jet2 sospendono la programmazione su tutta la Spagna

Tui e Jet2 hanno cancellato tutti i voli e i pacchetti vacanza previsti per Baleari e Canarie dopo che il ministero degli affari esteri britannico ha raccomandato di non recarsi nei due arcipelaghi per evitare il contagio. EasyJet, British Airways e Ryanair dovrebbero mantenere la propria programmazione diretta verso le due aree spagnole.

Come riportato da Preferente, fino a ieri la raccomandazione del Governo britannico era quella di non recarsi nella Spagna peninsulare, ma era possibile scegliere le isole. Ma la decisione delle ultime ore obbliga quanti si recano in ogni parte della Spagna a sottostare a una quarantena di 14 giorni al rientro in Gran Bretagna.



Ieri il governo Sánchez aveva tentato di aprire un dialogo con il governo britannico per creare corridoi con le isole Canarie e le Isole Baleari, ma nel pomeriggio il ministero degli Affari Esteri inglese ha rafforzato la sua posizione e ha anche raccomandato di non recarsi nei due arcipelaghi.



Tui ha quindi deciso di sospendere le vacanze alle isole da oggi a venerdì 31 luglio compresi. Le vacanze organizzate da Tui nel resto della Spagna sono state annullate da domenica 26 luglio a domenica 9 agosto compresi. "Tutti i clienti che viaggiano verso destinazioni spagnole tra domenica 26 luglio e domenica 9 agosto possono annullare o modificare le proprie vacanze e ricevere un rimborso completo o l’opzione di prenotare nuovamente con un incentivo" ha comunicato Tui Uk.

Per quanto riguarda Jet2, l’ intenzione è quella di annullare i viaggi in Spagna fino al 17 agosto.