Puglia, Calabria, Campania e Abruzzo. Parla italiano la mappa delle vacanze di Fruit Viaggi, l'operatore campano che per l'estate 2020 ha deciso di puntare sui villaggi brandizzati e sulle nuove formule di intrattenimento in chiave anti Covid.

Accantonate, per il momento, le operazioni su Grecia, Tunisia e Turchia, i fari sono tutti puntati sui cinque Fruit Village tricolore: quattro strutture Mare Italia e una in montagna, il Pescasseroli Du Parc, in Abruzzo.



Potenziata anche l’offerta sulla Penisola, il t.o. punta a chiudere un’estate di transizione prima di tornare a ragionare sulle strutture fuori dall’Italia.



