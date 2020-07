Per quest’anno, forse, bisognerà cambiare nome alle stagioni. Il periodo veramente caldo non è l’estate in corso, ma sarà il prossimo autunno. In quel momento, infatti, esploderanno tutti i problemi e le questioni aperte che si sono accumulate negli ultimi mesi.

E questo al netto, ovviamente, di cosa accadrà in Italia e nel mondo a livello epidemiologico e sanitario.

Le domande sono molte e, purtroppo, per poche di queste c’è una risposta.



Ma ci sono diversi fronti cui bisognerà fare attenzione, fra la situazione del trasporto aereo, il ventaglio delle destinazioni aperte e la tensione che domina i rapporti tra i vari gradini della filiera.



Il punto della situazione e le prospettive per il futuro prossimo del mondo del turismo.



