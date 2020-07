Volonclick al lavoro sul lungo raggio: Maldive protagoniste della winter

Mentre Grecia, Spagna e Malta sono le protagoniste della serie di partenze speciali di agosto, Volonclick è già al lavoro per l’autunno e le festività natalizie. “Torniamo a programmare il lungo raggio, a cominciare dalle Maldive – preannuncia Luca Frolino, Responsabile Booking Milano e Programmazione Offerte Speciali Volonline – che proponiamo con partenze garantite a Natale, Capodanno ed Epifania, anche in business class, abbinate a resort suddivisi in funzione della tipologia e del rapporto qualità/prezzo. In totale, per le festività abbiamo già pubblicato una sessantina di offerte che spaziano dagli Emirati Arabi ai Caraibi, dalla Thailandia alle capitali europee, fino agli Usa”.



Impegni mantenuti per agosto

Nonostante l’incertezza del momento e la continua variazione delle normative l’operatore ha deciso di mantenere gli impegni su agosto, abbinando a tutti i pacchetti una polizza speciale “all-risks”, valida anche in caso di sinistri legati all’epidemia.

Sul fronte delle partenze garantite nel mese di agosto gli impegni principali sono concentrati sulla Grecia, pronta ad accogliere i turisti italiani previa compilazione di un modulo elettronico almeno 48 ore prima della partenza: Corfù, Penisola Calcidica, Rodi e Zante da Milano, Cefalonia da Bergamo, Creta da Milano e Napoli, Mykonos da Verona e Napoli e Santorini da Milano, Verona e Napoli. Seguono Malta e Spagna, con 11 partenze per Minorca, 5 per Maiorca e circa una ventina di date sulle Canarie, ripartite tra Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, a cui si affiancano proposte di short break a Valencia.