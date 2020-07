'Fuga a sorpresa': il nuovo format targato FlyKube

Si chiama ‘Fuga a sorpresa’ il nuovo format per l’estate lanciato da FlyKube insieme all’hashtag #RestoinItalia.

“Si tratta di pacchetti di viaggio in località italiane, da 2 a 7 giorni – spiega l’azienda in una nota -, con sistemazione in hotel, B&B o agriturismi che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 8/10 per quanto riguarda la pulizia degli ambienti e il rispetto di tutte le norme igieniche”.





I clienti potranno scegliere data e città di partenza (Roma o Milano), durata del viaggio e vacanza balneare o rurale. La destinazione effettiva verrà poi comunicata 48 ore prima della partenza. “Noi abbiamo creato una formula che consente di non rinunciare ad avere un’estate emozionante – commenta il ceo e co-founder Paolo Della Pepa -, viaggiando in sicurezza e alloggiando solo presso strutture altamente rispettose delle norme igienico-sanitarie. Il tutto ad un prezzo contenuto, poiché sappiamo bene che in questo momento le preoccupazioni economiche non sono poche”.