T.o. e lungo raggio: un destino ancora tutto da scrivere

Una stagione che fatica a decollare, almeno sul fronte degli operatori attivi sul segmento outgoing, che avevano sperato in una parziale ripartenza almeno di mete a medio raggio come Egitto e Tunisia.

I tour operator si interrogano su tempi e modi della ripresa, anche se l’obbligo di quarantena al ritorno dai paesi extra Ue ha per ora di fatto costituito un blocco sui viaggi verso tutte le mete al di fuori dei confini europei.



Un danno alle casse dei tanti t.o. che proprio sull’outgoing avevano fondato la propria forza, che tentano di resistere sperando nella ripartenza da Natale, magari con qualche segnale già dall’autunno. Si comincerà - dicono – da Oceano Indiano ed Emirati sul lungo raggio e da Egitto e Tunisia sul medio. A seguire, l’Estremo Oriente, mentre non si fanno previsioni su Caraibi e Nord America. Quel che è certo è che per tornare ai numeri del 2019 bisognerà attendere almeno il 2022.



Il servizio completo, con il parere di alcuni dei principali attori attivi sul nostro mercato, verrà pubblicato su TTG Italia del 27 luglio.