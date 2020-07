Caldana Europe Travel torna con 70 partenze ad agosto

Caldana Europe Travel riparte. L’operatore gardesano specializzato in viaggi culturali di gruppo ha ripreso i suoi tour e si appresta ad affrontare un agosto di grandi impegni.

Il t.o. ha infatti in calendario 70 partenze in Europa, una selezione del meglio della programmazione targata Caldana Europe Travel per far fronte ad ogni tipo di esigenza.



Misure anti Covid

Tutto nel rispetto delle misure vigenti in materia di prevenzione da Covid-19. “I protocolli di sicurezza vengono seguiti scrupolosamente, dal distanziamento a bordo e negli hotels e nei ristoranti, alla misurazione quotidiana della temperatura, ma questo nulla toglie alla bella atmosfera di condivisione che si crea durante il viaggio, e che rappresenta uno dei plus più importanti per chi sceglie un tour di gruppo – spiega l’operatore in una nota -. La mano esperta degli accompagnatori Caldana Europe Travel, e la lunga esperienza dell’operatore, riescono infatti a garantire la giusta armonia tra la doverosa attenzione per l’aspetto sanitario e l’esperienza di vacanza e di scoperta, che deve essere comunque al centro.”



Sul fronte delle destinazioni, anche quest’anno, spiega il t.o. “la Francia si conferma la destinazione europea più amata dagli italiani, e molte sono le partenze previste per i mesi di agosto, settembre e ottobre.”



E proprio in Francia l’operatore ha ricominciato le operazioni post Covid, con il tour ‘Sentieri della Lavanda’.