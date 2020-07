Dimensione Sicilia: riscontri positivi per i tour ‘Sicilian Secrets’

“La voglia di ripartire è tanta e i riscontri non sono tardati ad arrivare. Con grande soddisfazione, constatiamo un considerevole interesse per il nostro tour, che ha già fatto registrare un boom di turisti nelle prime date di agosto”.

È un primo bilancio positivo quello evidenziato da dice Julian Zappalà, direttore di Dimensione Sicilia. L’andamento delle prenotazioni per i tour ‘Sicilian Secrets’, i minitour e le estensioni per le isole minori stanno infatti dando riscontri positivi pur in una stagione complessa.



Si tratta, naturalmente, di una clientela nazionale – aggiunge Zappalà - desiderosa di ritornare a viaggiare e pronta a vivere l’esperienza del tour di Sicilia alla scoperta della nostra meravigliosa isola, usufruendo degli highlights della nostra proposta: la visita di numerosi siti Unesco, bus deluxe, un tour leader dedicato per l’intero viaggio, alberghi 4 stelle centralissimi, degustazioni di prodotti tipici, il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza.