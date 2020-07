Il Gruppo Nicolaus lancia la web app di villaggio

Novità sul fronte tecnologico per il Gruppo Nicolaus, che ha lanciato una prima release della web app di villaggio, creata per portare letteralmente il villaggio negli smartphone.

Grazie a questo nuovo strumento, interamente sviluppato dal comparto It del Gruppo guidato da Tonio Vilei, di concerto con la divisione Marketing guidata da Sara Prontera, la tecnologia non è più qualcosa di impalpabile.



La fruizione dell’App inizia già a casa, prima di partire. Può essere utilizzata dal browser del proprio smartphone, tramite il link comunicato dal t.o. all’acquisto della vacanza. Tra le funzioni più utili della fase preparatoria del viaggio c’è il pre check-in.

In villaggio, tanti contenuti da scoprire e un sistema di notifiche push per informare gli ospiti in tempo reale. A portata di click anche tutte le attività, le escursioni e i servizi, che potranno essere consultati tramite app, con informazioni precise su luoghi e orari.



I contenuti non sono una copia dei pdf dei cataloghi o di altri supporti, ma sono tutti sviluppati in funzione della app e profilati appositamente per ogni struttura. In qualsiasi momento sarà possibile avere accesso a tutte le informazioni relative alla vacanza con orari di check-in, check-out, orari transfer e variazioni in tempo reale.

Per valorizzare la app, il Gruppo Nicolaus ha attivato un piano di comunicazione crossmediale ad hoc che oltre ai siti www.nicolaus.it e www.valtur.com interesserà anche i documenti di viaggio e degli apposti crowner con QR code, posizionati nelle strutture. Attive anche campagne social, email e sms marketing.



“Questa app porta tutto il calore, i sorrisi, l’attenzione al cliente dei nostri villaggi nello strumento che, forse più di tutti, accompagna la vita di tutti noi. E abbiamo pensato alla nostra app proprio come a uno strumento di vita, perché riducendo la concentrazione negli spazi è qualcosa che migliora la qualità della vita delle persone, tutelandone la salute ed evitando lo stress. Il villaggio sarà come non mai a portata di mano. Come abbiamo già sottolineato molte volte, l’anomalia di questa stagione ha soltanto anticipato alcuni processi che avevamo già previsto. La qualità della vita che si respira nei nostri club, direttamente nello smartphone, ancora prima di partire, è un obiettivo messo in programma e centrato in anticipo”, commenta Roberto Pagliara (nella foto), presidente Gruppo Nicolaus.