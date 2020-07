di Remo Vangelista

Sedici strutture da controllare e verificare a ciclo continuo. Stefano Simei (nella foto) analizza i risultati di villaggi e alberghi e spiega che sarà una ripresa lenta, con tante incognite, “ma dobbiamo essere positivi. Perché il settore riuscirà a superare anche questa crisi”.

Intanto il direttore commerciale di TH Resorts spiega che le strutture del gruppo non potranno lavorare oltre il 60% di occupazione. Un tasso di riempimento che oggi sembra distante per tutto il mercato.



Simei, partiamo dal Mare Italia. Le adv dicono che i prezzi dei tour operator sono troppo alti.

Sì, è vero che si lamentano, ma i costi di produzione del Mare Italia sono sempre stati più alti rispetto a mete concorrenti. I costi di struttura e del personale non sono paragonabili a Tunisia ed Egitto. Ma il consumatore non è frenato dal prezzo, bensì dalla paura di muoversi.



Quest’anno proverete ad allungare la stagione?

Certo e gli indicatori di settembre sono interessanti. Molti gruppi hanno spostato la vacanza da luglio a settembre. Questo ci porta ad essere fiduciosi.



La perdita dei ricavi di TH Resorts raggiungerà il 50% come per altri operatori?

Forse grazie all’inverno 2020 (montagna) sarà possibile contenere la perdita al 40%, ma dobbiamo prima vivere queste settimane d’estate per fare un bilancio.



Si ripartirà nell’inverno 2021, nonostante qualche incognita. È d’accordo?

Le incognite non mancano e sono legate a tutta la filiera. A partire dalle agenzie che hanno necessità di fare cassa con questa estate. Poi mancano i viaggi di nozze e i voli a lungo raggio. Tutti siamo coinvolti.



Cambierà anche la geografia del mercato?

Credo proprio che assisteremo ad una concentrazione di imprese. Per uscire da questa fase servono gruppi più forti.



Parla di partnership commerciali o di fusioni?

Non saranno solo accordi commerciali, ma si creeranno gruppi più solidi con molti brand all’interno. Serve un approccio diverso per superare la situazione attuale.