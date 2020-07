Da Favignana a Bella Italia: la scommessa Going2Italy

di Oriana Davini

Da un solo GoResort in Italia, il Perdepera in Sardegna, a una serie di possibilità diverse e personalizzabili strutturate sotto il cappello Going2Italy, per dare alle adv prodotto da vendere. Così Going negli ultimi mesi ha ridisegnato il proprio portfolio. Perché mai come in questo momento, spiega il brand manager Emmer Guerra, "bisogna essere flessibili e rapidi, capire cosa va e posizionarsi immediatamente".

Da Favignana a Bella Italia

La scommessa sull'Italia di Going si traduce in proposte diverse per fascia, target e tipologia. Si va dai due boutique hotel a Favignana, "strutture molto piccole lontane dall'ottica dei GoResort ma che ci danno la possibilità di fare qualcosa di nuovo e trasversale per un target più alto", alla nuova linea di prodotto Bella Italia: dieci itinerari suddivisi per tema o area geografica, creati direttamente nella piattaforma Going4You e personalizzabili dalle adv.



Lato vendite, "il Perdepera ha aperto il 5 luglio e siamo già molto contenti dell'andamento. Su Going4You l'80% delle prenotazioni riguarda l'Italia e anche Favignana, dove le vendite sono diverse e più parcellizzate, i risultati sono quelli sperati".