Tamburi, Tip: “Non prevediamo di avviare nuove acquisizioni"

Giovanni Tamburi, presidente Tip, nella sua lettera agli azionisti conferma che la sua società almeno “per un po’ di tempo” non avvierà progetti per nuove acquisizioni.

“Preferiamo concentrare l’attenzione sul rafforzamento delle partecipate”.

Probabile che anche nel comparto turistico non arrivino altre operazioni nell’immediato, salvo che la crisi attuale consigli di piazzare un altro colpo di mercato per rafforzare alcune divisioni del Gruppo Alpitour.



"Continuiamo però ad analizzare dossier e a cercare di individuare formule societarie ancor più adatte ad un periodo storico in cui le operazioni possibili possono essere diverse da quanto riscontrato nel passato. Come tutti sappiamo il periodo è complesso, le difficoltà sopraggiunte non hanno paragoni nella storia, le evoluzioni dei consumi possono essere dirompenti, per cui ogni analisi di settore, società, o singolo deal, va inquadrato in un’ottica differente. La nostra impressione è che la situazione macro non cambierà molto e che le borse dovrebbero mantenersi sui livelli attuali, seppur con qualche correzione. Il senso di panico che traspare spesso dai comportamenti di governi e banche centrali ci pare il segnale più forte dell’impossibilità che si lascino spazi a cadute rilevanti delle borse”.

La ripresa finanziaria (sperabile) dirà l’ultima parola. (r.v.)