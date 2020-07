Italian Mission Awards, la nuova data è il 14 settembre

“Ripartiamo con gli eventi in presenza, in totale sicurezza”. È il messaggio al business travel lanciato da Newsteca, organizzatrice degli Italian Mission Awards, che si celebreranno il prossimo 14 settembre per premiare travel manager, amministratori delegati, country manager.

“Quest’anno la manifestazione ha subito due posticipi - spiega Paola Mighetto, direttrice editoriale Newsteca -. Abbiamo così ideato il percorso digital Road to Ima per mantenere alta l’attenzione. Le voci di costo legate agli eventi aumentano, ma vogliamo vederle come un investimento”.



Entrano nella competizione tre nuove categorie: ‘Miglior società di relocation’, ‘Miglior offerta di appartamenti per i viaggiatori d’affari’ e ‘Miglior offerta di soluzioni tecnologiche per la gestione dei viaggi d’affari’.