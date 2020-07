San Marino Viaggi e Vacanze: flessibilità e un Extra Bonus per le adv

Sono la formula Flexi-Go e l’Extra Bonus Vacanze le iniziative con cui San Marino Viaggi e Vacanze viene incontro alle esigenze di flessibilità delle agenzie di viaggi. La Formula Flexi-Go prevede tariffe gruppi garantite a partire da 8 persone e la possibilità di cancellazione a 15 giorni dall’arrivo del gruppo in hotel, oltre a una gratuità ogni 15 persone in camera doppia.

L’operatore ha inoltre deciso di lanciare l’Extra Bonus Vacanze che, in rafforzamento rispetto al Bonus Vacanze dello Stato italiano, aggiunge ulteriori vantaggi ottenibili in modo semplice ed immediato. L’Extra Bonus è dedicato alle agenzie di viaggi ed è applicabile su qualsiasi destinazione per prenotazioni fino al 31 agosto, per qualunque data di partenza.