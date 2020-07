Dirotta da Noi riconferma la promo Bonus Vacanza Incluso

Dirotta da Noi Tour ha inaugurato l’estate con l’apertura dal 28 giugno dei villaggi DClub. Sold out fino al 23 agosto per il DClub in Calabria e i due DClub nel Salento. Meno brillante il Cilento, con il DClub di Palinuro che risulta già disponibile dal 02 agosto.

"Le strutture riorganizzate con una capienza massima del 70%, ridisegnate per far fronte alle misure di sicurezza, stanno registrando un ottimo numero di presenze, a discapito di una marginalità che ci permette di superare la stagione e di pensare a come rimodellare l'offerta in prospettiva del 2021 – spiega Giulio Clementini, responsabile It & comunicazione del tour operator -. Gli obiettivi prefissati da fine aprile per questa stagione sono stati in parte rispettati. Il primo era quello di aprire tutti i club e portare avanti tutti gli impegni presi. Il secondo era quello di concentrare il più possibile le vendite prima di luglio, perché prevedevamo che l'attuazione del Bonus Vacanza governativo avrebbe portato un rallentamento delle prenotazioni. Per far fronte a questo ultimo aspetto abbiamo deciso di partire con una campagna multicanale, dove sui prezzi da offerta includevamo noi uno sconto pari al Bonus Vacanza governativo. Abbiamo operato delle scelte coraggiose che ci stanno premiando; ci siamo impegnati molto a capire il trend della domanda e cosa sarebbe successo in un momento di estrema volatilità non solo del mercato, ma della nostra esistenza".



Continua la promo Bonus Vacanza Incluso sulle strutture DClub della Dirotta da Noi fino a fine stagione, “un segnale forte per far fronte alle necessità del mercato e al potere di spesa ridotto delle famiglie italiane, segno di sensibilità alle necessità del mercato e di determinazione nel portare a termine un'estate coraggiosa”.