di Oriana Davini

Al momento le richieste sono tutte per il Mare Italia, ma qualcosa nelle prossime settimane potrebbe cambiare, soprattutto ora che il Gruppo Nicolaus Valtur ha ufficializzato le date di apertura di alcuni villaggi all'estero.

Si parte il 20 luglio con il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, "sul quale contiamo tantissimo perché la Tunisia è un Paese Covid free - spiega Isabella Candelori, direttore vendite del Gruppo -. Certo occorre che il Governo tolga l'obbligo della quarantena al rientro: noi comunque abbiamo la programmazione aperta e contiamo di portare ospiti".



L'impegno del Gruppo è anche sulla parte di volato, con una serie di collegamenti charter da Milano e Roma a Djerba, rafforzati in agosto anche da voli da Napoli e Bari, "che per ora sono solo nostri, ci siamo presi tutti i rischi".



Le strutture in Egitto

Il 29 agosto riapriranno anche le due due strutture egiziane, il Valtur Marsa Alam Oriental Coast e il Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay. Per quanto riguarda la Turchia, nel 2020 "non andremo e anche in Grecia abbiamo deciso di esserci solo col prodotto generalista".



La speranza è poi di far decollare il lungo raggio con la stagione invernale: "Riapriremo a dicembre Zanzibar e soprattutto le Maldive, dove abbiamo già richieste per Natale e Capodanno".