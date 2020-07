Doveva debuttare fra febbraio e marzo di quest’anno, ma la pandemia di Covid ha imposto un brusco stop alla partenza delle operazioni di easyJet Holidays, la branca tour operating del vettore, che oggi rilancia.

Dopo l’annuncio del governo Uk di aver tolto la quarantena per chi torna in Gran Bretagna dopo i viaggi all’estero, infatti, Matt Callaghan, customer director dell’operatore, ha annunciato che le operazioni del neonato t.o. partiranno dal prossimo 1 agosto.



Prime destinazioni a essere messe a disposizione dei clienti saranno Spagna, Grecia e Turchia. Intanto non è chiaro se il calcio d’inizio delle operazioni darà anche il via alla collaborazione con le agenzie di viaggi, come aveva annunciato easyJet Holidays al momento della sua presentazione.



Nelle intenzioni dell’operatore c’era, infatti, la possibilità per le agenzie di vendere circa il 20 per cento del prodotto complessivo messo a disposizione. Al momento però non ci sono segnali in questo senso: è probabile che la pandemia di Covid abbia indotto il t.o. a procedere prima nell’ambiente delle vendite online.