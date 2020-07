Valtur: al via la stagione estiva, dall'Italia alla Tunisia

Dopo la riapertura del Valtur Sardegna Baia dei Pini Resort, del Valtur Sardegna Tirreno, del Valtur Calabria Otium Resort e del Valtur Calabria Il Cormorano Resort, è ora la vola delle strutture all’estero.

La programmazione estera ripartirà dal 20 luglio con il Valtur Djerba Golf Resort &Spa, mentre il 29 agosto sarà la volta delle due strutture egiziane, il Valtur Marsa Alam Oriental Coast e il Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay.



Sicurezza e creatività staranno sempre insieme nell’estate Valtur 2020, così come lo sarà ancora una volta l’attenzione per la sostenibilità a partire dall’interazione con il territorio di riferimento e dalla cura per l’ambiente. Il programma 'Stay Safe' è all’insegna della massima tutela della salute degli ospiti e dell’adeguatezza degli ambienti, con un’impostazione che non appesantirà la percezione degli spazi e la fruizione dei servizi, grazie alla costante e discreta supervisione di figure professionali formate ad hoc.

Le attività non saranno solo diversificate per fasce orarie e organizzate in contemporanea in più punti, ma potranno essere selezionate tranquillamente tramite app: lezioni sportive, corsi, fitness, wellness, scegliendo dall’interessante rosa di proposte esperienziali del brand. Momenti speciali, i Valtur Party: Sunset, dalle atmosfere lounge e Summer of Love, per serate caratterizzate da un Happy Flower Power Mood di ispirazione Seventies.



“Il lavoro svolto da tutta l’azienda per riuscire ad essere protagonisti del mercato anche questa estate con un’offerta aderente ai valori del brand è stato straordinario. Abbiamo creato una task force diversificata per obiettivi, operando, da un lato, sulla preparazione del prodotto, e, dall’altro, sulla creazione di un’experience pensata anche per bilanciare gli effetti di un periodo stressante come quello che tutti abbiamo vissuto, garantendo alla distribuzione degli asset forti legati alla sicurezza e alla personalizzazione della vacanza. La partnership con un marchio prestigioso come Mondadori, che continueremo a sviluppare, va esattamente in questa direzione, votata, appunto, alla personalizzazione e all’esclusività. Lo stesso vale per la app attraverso la quale consultare con semplicità contenuti esclusivi, attività e esperienze all’interno del villaggio. Crediamo che, oltre alla qualità intrinseca del prodotto, siano questi gli elementi in grado di fare la differenza perché rispondono alle esigenze delle persone. A quello che il nostro target desidera vivere in vacanza. E che con entusiasmo e passione anche nel 2020 siamo pronti a offrire ai nostri clienti: un’altra estate Valtur è incominciata. Finalmente. Il sogno continua”, afferma Roberto Pagliara (nella foto), presidente Valtur.