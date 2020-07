Msc Crociere al lavoro per il protocollo sicurezza

Dopo aver istituito una task force inter-funzionale in-house, Msc Crociere si è avvalsa anche del supporto di un gruppo di esperti dell’Aspen Medical per implementare il protocollo per la salute e la sicurezza.



“Oggi sono lieto di annunciare che il lavoro della nostra task force sarà ulteriormente supportato dalla formazione e dall'impegno del ‘Blue Ribbon Covid Expert Group’, un super team di esperti per la verifica dei protocolli di sicurezza, la pianificazione delle attività e una consulenza specializzata per aumentare le conoscenze sul tema - ha spiegato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises -. Si tratta di massimi esperti nei settori della medicina, della sanità pubblica e delle discipline scientifiche correlate che formeranno un team altamente qualificato e riconosciuto a livello internazionale per informare e rivedere le nostre iniziative in relazione al Covid-19, contribuendo così a garantire che le azioni intraprese siano appropriate, efficaci e in linea con le migliori pratiche scientifiche e sanitarie disponibili. Per questo motivo, il gruppo di esperti avrà il compito di riesaminare le policy, le innovazioni tecniche o le misure operative relative al Covid-19. Le attività del gruppo continueranno ben oltre la ripresa delle nostre operazioni, assicurando così che le competenze e le pratiche acquisite siano sempre a disposizione anche a seguito dell’evolversi della situazione e dei dati".



Il nuovo protocollo operativo di Msc Crociere - i cui dettagli saranno resi noti a breve - è stato progettato per soddisfare e superare le linee guida fornite dai principali enti normativi e tecnici internazionali e regionali tra cui l'Oms, l’Eu Healthy Gateways Joint Action e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché le normative stabilite da molti governi nei paesi in cui operano le navi Msc Crociere.