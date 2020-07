Cuba ha da poco dato il via libera ai primi voli charter internazionali. La Danimarca ha da fine giugno riaperto le porte agli arrivi dall'Italia, ma con un'unica restrizione: si dovrà documentare un soggiorno di almeno se notti. La Thailandia, invece, potrebbe ricominciare ad accogliere i turisti dai Paesi occidentali dai primi di agosto.

È una situazione in evoluzione continua quella restituita dai corrispondenti dall'estero che hanno dato vita al 'QG News from the world', il nuovo format lanciato da Quality Group per aggiornare la distribuzione sullo stato dei servizi turistici nelle destinazioni internazionali.



"Da settembre - ha spiegato il direttore commerciale, Marco Peci - gli appuntamenti diventeranno settimanali, in modo che le agenzie possano avere informazioni turistiche puntuali su voli, treni, policy da adottare negli alberghi o nei musei".

A. D. A.