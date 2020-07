Nasce Basilicata Holiday, nuovo brand di ASud Travel

Si chiama Basilicata Holiday il nuovo brand proposto da ASud Travel e rivolto alle agenzie di viaggi per sviluppare flussi verso la regione.

Il nuovo brand, presentato agli agenti di viaggi nel corso di un educational nei giorni scorsi, prevede sia tour esperienziali, come quello sulle tracce di Carlo Levi, sia corsi di cucina o modellazione della creta, sia i grandi classici come la visita di Matera e il relax della spiaggia jonica.



“Abbiamo spinto la nostra regione - spiega il direttore tecnico di ASud Travel Giovanni D'Angelo - La cosa importante per noi è essere riusciti a presentare il prodotto agli agenti di viaggi perché loro sono i primi ad avere il contatto con i clienti”.