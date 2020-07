Going presenta Bella Italia, la linea di prodotto per l’estate 2020

Si chiama Bella Italia la nuova linea di prodotto lanciata da Going per mettere nelle mani delle agenzie di viaggi qualche carta in più per rispondere alle esigenze dei clienti nell’estate post Covid.

Si tratta di 10 proposte che spaziano dalla montagna al mare passando per le città d’arte, tutte costruibili su misura del cliente.



“In un contesto attuale dove la destinazione Italia è naturalmente la più richiesta sul mercato, vogliamo fornire maggiore prodotto alle nostre agenzie suddiviso per tutti i target e per tipologia di vacanza. Queste dieci proposte tematiche selezionate da Going sono il punto di partenza per la creazione di itinerari più complessi e personalizzati secondo le richieste del cliente – spiega Emmer Guerra, (nella foto) brand manager Going –. Naturalmente le agenzie saranno sempre libere di consultare tra le innumerevoli proposte alberghiere di Going4You, tutte a quote nette per rendere facile ed economico il dynamic packaging”.



Tutti gli itinerari firmati “Going2Italy” sono stati creati direttamente da Going4You, la piattaforma b2b dedicata alle agenzie contrattualizzate Going che comprende oltre 120 fornitori di servizi: dalle piattaforme alberghiere, alle attività on site, traghetti, noleggi e, ultima implementazione in ordine temporale, le compagnie aeree.