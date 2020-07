Ncl lancia gli itinerari 2021 tra novità e conferme

Tornare in forze nel 2021 con itinerari nuovi che riescano a coprire tutti i continenti e lanciando anche destinazioni mai coperte prima. Norwegian Cruise Line mette a punto la programmazione per il prossimo anno per essere pronta nella fase della ripartenza del mercato.

Il Mediterraneo manterrà il suo ruolo chiave negli itinerari di Ncl, che andranno però a coprire tutto il Vecchio Continente, con un focus sul Nord e sui Paesi Baltici. Vero punto di forza tornerà però ad essere i Caraibi, che verranno solcati da 13 navi della flotta, offrendo al mercati itinerari di diversa durata.



Un cavallo di battaglia come quello delle Hawaii offrirà nel 2021 una novità in più, ovvero la possibilità di visitare l’arcipelago e la Polinesia Francese in un unico itinerario. Completeranno il quadro due aree opposte come quelle dell’Africa e dell’Alaska.