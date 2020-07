Tour2000AmericaLatina, natura e lusso in Repubblica Dominicana

Tour2000AmericaLatina riparte dalla Repubblica Dominicana e lo fa concentrandosi sul glamping di lusso e gli ecotour. Sono questi, infatti, i protagonisti della collezione dei ‘Viaggi Imperdibili’, che comprende partenze garantite con voli inclusi a conferma immediata con minimo 2 partecipanti, per tour dell’isola e ispirati a un turismo ecosostenibile, con pernottamenti in ecolodge molto riservati per pochi ospiti e in strutture per il glamping.

“Si tratta - spiega Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina – di sistemazioni uniche immerse nella natura più vera, dove poter vivere una vacanza in tutta sicurezza”.



Alla scoperta dell'isola

Tra le proposte ‘Rep.Dominicana: caffè e cioccolato’, un tour di 11 giorni e 9 notti con volo di linea incluso e partenze il 28 luglio e il 4 agosto che consente di andare alla scoperta dell’interno alla costa caraibica fino all’Atlantico, per poi vivere il mare di Cabarete e Las Terrenas, nella Penisola di Samanà.



'Glamping di lusso e spiagge selvagge', invece, sempre di 11 giorni è un tour che parte da Santo Domingo per poi raggiungere la montagna di Barahona e vivere le atmosfere uniche del Rancho Platon, situato in un parco lungo il fiume e raggiungibile solo in 4×4.



Più lungo è ‘Rep.Dominicana: turismo ecostostenibile’, che in 14 giorni permette di scoprire luoghi meno conosciuti, alloggiando in strutture particolarmente attente all’ecosostenibilità, da Santo Domingo al Parco Los Haitises nella Penisola di Samana, alle montagne di Jarabacoa fino a Barahona e da qui all’Eco Camp.