Club del Sole rilancia con un nuovo investimento a Riccione

Club del Sole non si ferma. L’operatore attivo nel segmento dei family camping village ha infatti acquisito 270mila metri quadri di spazi affacciati sulla spiaggia di Riccione. L’area comprende i due camping village Romagna e International Riccione, che erano già gestiti da Club del Sole e che sono stati acquisiti. A questi si aggiungono gli spazi vicini dell’ex proprietà Valery Gergiev, localizzati tra le due strutture ricettive.

“Il progetto di riqualificazione di quest’area è in linea con la nuova tendenza della vacanza en plein air – ha dichiarato il presidente di Club del Sole, Riccardo Giondi –. Il mercato si è evoluto e oggi richiede soprattutto contatto con la natura e servizi di alto livello. Per questo abbiamo già previsto un importante intervento di piantumazione, con l’inserimento di mille alberi”.



"Per Riccione, per la storia sociale, economica ed urbanistica di una grande area strategica della città è un passaggio epocale, frutto dell'intesa e dell'intenso lavoro di questa amministrazione per il miglior futuro della nostra città - ha aggiunto il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. Accolgo con soddisfazione e con entusiasmo la notizia di questo investimento sulla città perché significa che Riccione è capace di attrarre, di far lavorare e di far crescere l'imprenditoria e insieme ad essa tutta la comunità. Questa è la strada che abbiamo intrapreso e questa è la via giusta".