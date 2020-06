Master Group lancia il brand ViaggiOne - Emozioni Italiane

Master Group Tour Operator apre un focus sull’Italia. L’operatore presenta un nuovo brand e un inedito progetto commerciale sotto l'egida di ‘ViaggiOne – Emozioni Italiane’.

Da molto tempo l’operatore stava pensando di mettere a disposizione dei turisti italiani l’esperienza maturata in più di 20 anni di attività nei viaggi degli stranieri in Italia; oggi Master Group lancia un brand che porta con sé tutta la sua ‘italianità’.



Non si parla solo della vacanza mare, ma anche di tour guidati, viaggi di gruppo, eventi, escursioni, trekking.

“Siamo partiti dal mare Italia - spiega la product manager Monica Accetto - con una vetrina che contiene una selezione accurata di strutture nelle regioni per noi più rappresentative – Calabria, Sardegna, Campania, Sicilia e Puglia - alla quale potranno essere aggiunti tutti i servizi accessori quali trasferimenti, escursioni ed esperienze. Tutto con uno sguardo molto attento alla sicurezza dei nostri viaggiatori, che avranno la possibilità di riscoprire e assaporare la nostra terra. Siamo e rimaniamo un operatore b2b e ci rivolgiamo alle agenzie di viaggi di tutto il territorio nazionale, alle quali, riconoscendo un compito essenziale nella filiera del turismo, riserviamo commissioni e offerte competitive. www.viaggione.it è il nuovo portale web e da qui inizia già da oggi la nostra nuova avventura”.