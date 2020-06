Quality Group: aggiornamento in real time sulla situazione nel mondo

Un format per aggiornare in tempo reale gli agenti di viaggi sullo stato e sull’evoluzione dei servizi turistici nelle più importanti mete mondiali. È questo ‘QG News from the world’, un webinar che domani, alle 13.30, Quality Group ha organizzato per permettere alle agenzie di approfondire la loro conoscenza sui diversi Paesi del mondo.

“Riteniamo sia fondamentale per tutti, sia per noi che per i nostri partner, avere una situazione aggiornata dell’evoluzione del turismo nel mondo. Crediamo che sentire da chi vive direttamente sul posto e da chi come noi vive di turismo, come si sta affrontando il presente e quali gli sviluppi in atto, sia un’occasione preziosa” dice Marco Peci, (nella foto) direttore commerciale Quality Group.



Nel corso del webinar saranno coinvolte oltre 20 persone tra personale residente, guide turistiche e corrispondenti, collegate contemporaneamente dai 5 continenti, per rispondere alle domande degli agenti di viaggi.



“L’incontro di domani non sarà solo una narrazione ma vuole essere un dialogo, quindi aperto ad ogni tipo di domanda e curiosità. Non sarà nemmeno un’occasione unica perché intendiamo ripetere questo format di appuntamenti nel tempo, per avere aggiornamenti costanti” conclude Peci.



Per registrarsi al webinar basterà accedere all’area riservata alle agenzie a questo link.